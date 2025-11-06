Locales

Vendedores de carne desmienten rumor sobre baja del pulpón: “Hay que ver lo que se dice”

Montevideo Portal

El pasado 1° de noviembre, la Unión de Vendedores de Carne anunció que el pulpón bajaría su precio un 40% en carnicerías y pasaría a venderse a $ 389 el kilo durante todo el mes por un acuerdo con la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne.

Esta noticia se dio a conocer a pocos días de que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, confirmara que varios contenedores con carne uruguaya fueron devueltos por China debido a la presencia de residuos de medicamentos contra la garrapata.

La proximidad de ambos hechos generó suspicacias en redes sociales. Muchos internautas especularon con la posibilidad de que los productos en oferta hayan formado parte de los lotes rechazados por el gigante asiático, pero este miércoles el presidente del gremio, José Luis Fernández, desmintió los rumores.

“No tiene nada que ver. Esa carne está en China y es una carne uruguaya congelada; supimos de ese tema hace unos 15 o 20 días. El pulpón [de oferta] es un producto fresco importado de Brasil”, afirmó en diálogo con Telenoche (Canal 4).

Fernández llamó a “ver muy bien lo que se dice” porque la difusión de especulaciones sobre estos temas generan un “problema grave” en la gente. “Generalmente, el cliente que va a la carnicería de barrio sabe el producto que vendemos, pero el que no sabe se puede confundir con estas cosas”, agregó.

El líder del gremio afirmó que el motivo de la rebaja es que las carnicerías chicas “lleguen con un buen producto a buen precio”. El MGAP informó en su momento que los cortes de carne con residuos de medicamentos iban a ser destruidos.

Montevideo Portal