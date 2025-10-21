China devolvió contenedor de carne a Uruguay porque tenía residuos de medicamentos

Política

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, informó que China devolvió contenedores con carne debido a la presencia de residuos de medicamentos contra la garrapata.

“Para un país en que el buque insignia en las exportaciones sigue siendo la carne, como ha sido toda la vida, eso es un tema que tenés que corregir”, objetó. En tal sentido, afirmó que “ya devolvieron algunos”, mientras que “hay otros que, dijeron, están en riesgo”.

Para lograr combatirlo, Fratti afirmó que se pondrá “un octógono en todos los medicamentos para que se vea claramente cuál es el tiempo de carencia”. “Tú aplicás un medicamento para combatir la garrapata, y no hay ninguno en el que el tiempo entre que aplicás el medicamento para que no te queden residuos sea menos de 40 días. Pero el ciclo de la garrapata, que sube, cae y vuelve a subir, es de 21 días. Entonces es complejo para el productor también llegar con animales en los tiempos que corresponden”, agregó.

Según adelantó, se trabajará con una vacuna elaborada por el Instituto Pasteur. “El 24 de noviembre tenemos la primera dosis; después tenemos otra en diciembre y otra en enero. En marzo vamos a tener una estimación de cómo está funcionando. Es una prioridad, no solo para el ministerio, es una prioridad nacional, tanto así que lo planteamos en el Consejo de Ministros y es un programa del gobierno nacional”, subrayó.

