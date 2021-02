Vega afirma que “GACH erró en la estadística” y que “es momento de aflojar, no de apretar”

Política

El diputado César Vega, único representante del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) en el Parlamento, fue entrevistado en el programa Quién es quién, que conduce el periodista Gustavo Vaneskahian y se emite por TNU y Diamante FM.

En el reportaje se abordaron temas diversos, como el de la sonada acción policial ocurrida el pasado fin de semana en un balneario rochense, y que se saldó con un agente fracturado y varias personas condenadas con prisión.

"El procedimiento no fue del todo bueno, por lo que vi, y fuentes del Ministerio (del Interior) me dijeron que el procedimiento no convenció", consideró Vega, y agregó que "quizá la policía tiene que dedicarse a pedir cédula de identidad donde corresponda. De repente andan cuatro botijas por la calle. . . dejalos seguir caminando. Nos enteramos luego de que no tenían antecedentes, y ahora van a terminar presos".

Para el diputado, el respeto de la sociedad uruguaya hacia las autoridades policiales puntúa "un 7 en 10. Se le tiene bastante más respeto que en otros países, no estamos tan mal", valoró, aunque dijo entender que la fuerza policial "debe hacer un esfuerzo permanente por volverse más profesional" algo que le habría dicho "el propio ministro" del Interior, Jorge Larrañaga.

Posteriormente, y sobre el mismo caso, disparó contra el abogado Andrés Ojeda, representante legal de los policías que intervinieron en el incidente. "Le erró bastante feo al decir ‘los delincuentes' porque estos muchachos no eran delincuentes. Hay que tener mucho cuidado con hasta dónde damos manija", advirtió.

Aprovechando la mención al ministro Larrañaga, el periodista recordó que dicho jerarca solicitó recientemente al gobierno la prolongación por 30 días de las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus. Medidas que -entre otras cosas- prohíben las reuniones numerosas.

"Pensamos que es momento de hacer lo contrario, ahora que hay tan pocas camas de CTI ocupadas y una situación mejor que en el resto de la región, el presidente puede aflojar las perillas y ahorrarse un montón de problemas. Porque lo van a desafiar, ya se ve con los tamborileos y eso", dijo Vega.

En ese sentido, se manifestó a favor a de permitir las reuniones numerosas, aunque dijo que la cifra de personas a autorizar habría que determinarla luego de recibir asesoramiento. "Podrían ser hasta cincuenta", aventuró, y añadió que dicha apertura debería ser acompañada de una intensa campaña informativa "en cadena de televisión".

"Hay que apostar a la inteligencia y el sentido común de la gente" remarcó el diputado, y detalló que si de él dependiera, el mensaje a transmitir sería "vamos a probar por un mes".



Según Vega, en este momento "no hay miedo de que se dispare otra vez" y aseguró que en los últimos tiempos ha "estudiado mucho" el tema "asesorado por una cantidad grande de médicos".

"La cifra clave para mí, que empecé a seguirlas en octubre, es que supuestamente a fin de año llegábamos a ocupación de cien camas de CTI y que en carnaval esto iba a ser un desastre", cosa que no sucedió.

"No es momento de apriete sino de afloje", expresó el legislador, en cuya opinión "El GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) le erró en la estadística".

Entrevista adelante, el comunicador hizo referencia a recientes dichos del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien en su mismo programa dijo que quienes se manifestaban en contra de las vacunas eran "ignorantes científicos" o bien "corruptos", y que, en su opinión, la vacunación contra la covid debería ser obligatoria, o por tratarse de un tema de la salud de la sociedad toda, y no solamente de la individual.

"¿Es medio dictador Cipriani?", preguntó Vega, considerando que con tales dichos "es como si quisiera pasarle por arriba al presidente", por lo que le recomendó que se atuviera a lo dicho por el mandatario, quien expresó en repetidas ocasiones que la vacunación no será obligatoria.

Luego volvió a referirse a a su grupo de asesores profesionales, insistiendo en que "son varios y muy prestigiosos, gente que podría dar clase en cualquier universidad de mundo" Y si bien prefirió no nombrar a dichos profesionales, hizo una excepción con "el doctor Jesús Costa". Curiosamente, este profesional promociona en su página web la "Medicina Biológica Vitalista", que incluye pseudoterapias como la homeopatía y el método HANSI.

En cuanto a la variada oferta de vacunas contra la covid, insistió en que "las de Pfizer y Moderna" que utilizan tecnología de ARN mensajero, pueden presentar un porcentaje demasiado alto de efectos adversos. Por ello -y pese a aclarar una vez más que no se vacunará- consideró que, desde su punto de vista, la menos riesgosa es la Coronavac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y el Instituto Butantan, de Brasil. Vega recordó que dicha vacuna es "de virus muerto" o atenuado, una tecnología conocida desde hace décadas y que ha sido utilizada en vacunas para diversas enfermedades. Sin embargo, la efectividad de dicha vacuna es notoriamente más baja que las de ARN mensajero.

"Apostamos al sistema inmunitario", aseveró Vega, en la convicción de que -salvo en la considerada población de riesgo- el contagio liso y llano es preferible al "riesgo" de la vacuna.



Además, señaló que en caso de hacerse un test serológico y descubrir que tiene anticuerpos por haber estado expuesto al virus, sería mejor opción prescindir de la inoculación. "Si me vacuno puedo generarme un problema", expresó. En contrapartida, los expertos señalan que la vacuna no presenta un riesgo para las personas que tuvieron el virus (ni para las que no lo tuvieron) y que haber sido contagiado no significa que no deban vacunarse.

Vega insistió en la inmunización por contagio, "como si fuera una gripe, que hace 35 años que no me agarro". Sin embargo, planteó excepciones a esta idea. "No lo recomiendo" a adultos mayores o con enfermedades como "diabetes, hipertensión o inflamación pulmonar crónica".

Finalmente, se mostró favorable a promulgar una ley que impida la eventual implantación de un "pasaporte sanitario" en el país, y no descartó la posibilidad de que sea su propio partido el que presente el proyecto.

"Me gusta mucho la idea, y si mis compañeros me llevan el apunte te la dejamos pronta en una semana", concluyó.