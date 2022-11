Varios muertos en un tiroteo en un supermercado en Estados Unidos

Un hombre mató el martes por la noche a varias personas en un supermercado Walmart en el estado de Virginia, este de Estados Unidos, antes del Día de Acción de Gracias y poco después de la matanza en un club LGBTQ de Colorado que dejó cinco muertos y conmocionó al país.

El autor de la matanza, que se produjo en el supermercado Walmart de Chesapeake, fue abatido por la policía.

"Encontramos múltiples víctimas mortales y múltiples heridos", dijo a los reporteros en el lugar el oficial del departamento de policía de Chesapeake, Leo Kosinski.

"Creemos que era un solo tirador y que el único tirador está muerto ahora", añadió Kosinski, quien alabó la rápida reacción de sus unidades que entraron "inmediatamente" a la tienda.

Las primeras llamadas a los servicios de emergencia comenzaron a llegar poco después de las 22H00 horas del martes (03H00 GMT del miércoles), cuando la tienda aún estaba abierta.

La ciudad de Chesapeake señaló en su cuenta oficial de Twitter que la policía había confirmado "un incidente con un tirador activo con muertes en el Walmart de Sam's Circle".

"Nuestras unidades de primera respuesta están bien entrenados y preparados para responder", añadió.

Las imágenes de los noticiarios mostraban una gran presencia policial en el lugar.

Kosinski explicó que varios agentes e investigadores peinaban la superficie comercial y aseguraban la zona.

El número exacto de víctimas mortales era incierto. Pero el medio WUSA, afiliado a CBS, dijo que la policía no preveía más de diez fallecidos.

- "Sin sentido" -

Walmart, el mayor minorista de Estados Unidos, emitió un comunicado a primera hora del miércoles diciendo que estaba "conmocionado por este trágico suceso".

"Rezamos por los afectados, la comunidad y nuestros colaboradores. Estamos trabajando estrechamente con las fuerzas de seguridad y nos centramos en apoyar a nuestros colaboradores", añade el gigante estadounidense de los supermercados.

