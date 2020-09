Vandalizaron cartelería de Cabildo Abierto en local ubicado en La Paloma

Política

No da

Vandalizaron cartelería de Cabildo Abierto en un Cabildo del balneario La Paloma de Rocha.

El hecho lo denunció Lorena Machín candidata al Municipio de La Paloma por la coalición multicolor y Cabildo Abierto, se registró en la madrugada de este viernes, informó el medio local La Paloma Diario Digital.

La candidata radicó la denuncia por vandalismo y dejó un mensaje en los carteles para él o los autores del hecho.

Machín había denunciado públicamente tiempo atrás que le habían retirado carteles de la vía pública.

Semanas atrás, una cartelería del candidato a intendente rochense por Cabildo Abierto, Martín Rodríguez, fue vandalizada en el Chuy. El candidato se quejó esa semana de que se "le abrió la puerta al turismo de hippies".

"Son visitantes que vienen y se quedan en los mejores lugares de Rocha: Valizas, Punta Rubia, Aguas Dulces... ¡Lugares espectaculares! Y entonces se instalan allí, ponen cuatro palos y nadie los saca. No es que tengamos algo en contra, pero no es el turismo que queremos recibir. Lo primero que tenemos que hacer los rochenses es cerrar la puerta para que no venga cualquiera a vivir de la nada", sostuvo.

Tiempo después, Rodríguez fue consultado por estas declaraciones al conceder una entrevista a Pan y Circo, programa de la 91.7 en Rocha. Allí aclaró que se lo malinterpretó cuando se refirió al turismo hippie. "Cuando decimos turismo naturista, hippies... los hippies en serio, la cultura hippie por supuesto que los recibimos de brazos abiertos. No queremos el pichaje, el que viene a dormir en el porche del turista, en la playa, aquel que lo tiene que sacar la Prefectura en la mañana para que la familia venga a la playa, aquel que viene a manguear, el que va al semáforo alcoholizado y drogado a golpearte la puerta del vehículo. Eso no lo queremos", dijo.