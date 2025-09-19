Vacaciones de primavera: el fin del ciclón y cuándo vuelve el buen tiempo, según Serra

Locales

Tras el pasaje del ciclón y el avance de un frente frío, el tiempo comenzará a estabilizarse en Uruguay justo a tiempo para las vacaciones de primavera, informó el meteorólogo José Serra a Montevideo Portal.

Según las predicciones del experto, a partir del domingo 21 de setiembre en la tarde-noche ingresará una nueva masa de aire al territorio nacional.

Desde el lunes, la situación mejorará en todo el país. Serra anticipó jornadas con cielos despejados a nubosos, temperaturas medias cercanas a los 14 °C y mínimas entre 8 °C y 9 °C.

La primavera, en su definición astronómica, comienza el 22 de septiembre a las 15:20 horas, con el equinoccio. A partir de esa fecha, se prevé un gradual ascenso de la temperatura hacia el próximo fin de semana. Para el sábado 27 Serra anticipó algo inestabilidad, aunque será “poca cosa”.

Tal como informáramos, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó en la tarde de este jueves que el invierno “se despide” con tormentas y precipitaciones, que se desarrollarán durante este fin de semana.

Según el organismo, el viernes “será una jornada cálida, húmeda e inestable” en todo el país. El sábado estará inestable, y se generarán “tormentas puntualmente fuertes” en la mañana sobre el litoral oeste y norte. Por la tarde, el suroeste tendrá tormentas “muy fuertes”, que se irán “desplazando hacia el este y noreste”.

Para el domingo, Inumet recomienda abrigarse, ya que “bajan las temperaturas”. Además, “se prevén tormentas en el norte y precipitaciones en el resto del país, pero la situación irá mejorando de forma gradual hacia la tarde”.