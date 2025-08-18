Detalles del ciclón extratropical que afectará a Uruguay: ¿cuándo comienzan las lluvias?

Locales

En medio de avisos especiales del Instituto Uruguayo de Meteorología y de Metsul por un ciclón extratropical que afectará al territorio uruguayo en los próximos días, el meteorólogo José Serra dio detalles del fenómeno y explicó qué impacto puede tener para la noche del 24 de agosto.

El experto dijo en diálogo con Montevideo Portal que este lunes se dará una “situación sinóptica”, que tiene que ver con la “génesis de un sistema de baja presión” sobre el territorio argentino.

“Al profundizarse, al descender la presión, se forma un ciclón de latitudes medias, también conocido como extratropical. Es un fenómeno meteorológico normal en este período estacional”, aclaró Serra.

Sin embargo, el meteorólogo explicó que este fenómeno climático tiene “anomalías”. Por ejemplo, su génesis, su formación, se dará en territorio argentino y se va a desplazar desde el norte y noreste al sureste uruguayos.

El ciclón traerá vientos moderados a fuertes a modo de rachas que pueden llegar a los 90 km/h, así como también lluvias copiosas y abundantes entre martes y miércoles, dijo Serra.

El experto prevé que las precipitaciones comiencen este lunes, mientras que martes y miércoles serán los días que más afecten al país.

Con el fin de este ciclón, también llegan temperaturas más altas: rondarán entre máximas de 16 °C y mínimas hasta 10 °C, que se mantendrán hasta la Noche de la Nostalgia. “El riguroso invierno terminó”, dijo Serra.