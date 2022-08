Uruguay y Chile se muestran como los países con democracias más fuertes de América Latina

Política

La democracia, el peso de las instituciones y la confianza de los ciudadanos en juego. ¿Cómo está el pulso de América Latina? Los datos de esta encuesta y las herramientas utilizadas para aplicarla se podrán conocer en profundidad este jueves 11 de agosto a las 19, cuando se presenten nuevos estudios de opinión pública en el evento “Uruguay y la región bajo la mirada de los ciudadanos”

Organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop Lab) y el Laboratorio de Opinión Pública y Redes Sociales (LOPReS) de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), tendrá como principales expositores a Fernanda Boidi (Lapop Lab) y Rosario Queirolo y Juan Bogliaccini del LOPReS de la UCU.

En dicha encuesta, la democracia y la corrupción fueron los temas más investigados y abordados. La investigación concluye que las percepciones de corrupción han aumentado en todos los países de América Latina, y entre los datos más relevantes expresados en el informe surge que Uruguay y Chile son los países con democracias más fuertes.

En nuestro país el 75 % de los encuestados considera que en las elecciones los votos siempre se cuentan correctamente, y en Chile el 60 % de los encuestados entiende que el recuento siempre se hace de forma correcta.

En este sentido, la peor percepción es la de los colombianos ya que el 31 % de los encuestados cree que nunca se cuentan correctamente.

En diálogo con Montevideo Portal, la doctora en ciencias políticas, Fernanda Boidi, explicó que la actividad de este próximo jueves está pensada como un conversatorio con participación abierta: “La idea es poder compartir los datos y recursos que tenemos para que la gente los pueda usar cuando los necesite y quedan a disposición en la página de Vanderbilt”.

Boidi, uruguaya e integrante del Lapop Lab (“un laboratorio científico que hace encuestas de opinión pública de alta calidad, en la órbita de un centro de investigación alojado en la Universidad de Vandervit, de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos”) explicó que estos resultados “salen de un informe de la Ronda de encuestas 2020-21 del Barómetro de las Américas (el estudio insignia del Lapop Lab)”. “Junto a la UCU, además de compartir los resultados de la encuesta, vamos a hablar de los reportes que están en línea, de las bases de datos que se pueden descargar y de Data Playground, que es una plataforma interactiva para hacer análisis de datos”, dijo.

El mejor de la clase

“La novedad para esta ronda es que no hay novedades en cuanto a que Uruguay sigue estando entre los mejores de la clase —siendo usualmente el mejor de la clase— en relación a todos los indicadores democráticos”, expresó Boidi.

En la encuesta se indaga sobre la satisfacción y apoyo a la democracia en cada país, con las siguientes consignas y preguntas:

Puede que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?: Por favor, dígame un número entre 1 y 7. La escala va de 1 (nada) a 7 (mucho)

En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en (país)?

(1) Muy satisfecho(a) (2) Satisfecho(a) (3) Insatisfecho(a) (4) Muy insatisfecho(a)

Los resultados finales de la encuesta indican que “en la mayoría de los países el apoyo a la democracia es superior a la satisfacción”. Es decir, sigue habiendo más gente que dice: “la verdad, no está funcionando de la mejor manera pero de todos modos sigue siendo el mejor sistema”. “El asunto es que cuando vos tenés períodos muy largos de mucha gente insatisfecha por la democracia, el próximo paso es cuestionarse si ese es el sistema que debemos darnos o no”, afirma Boidi, y concluye al respecto que esta tensión —entre satisfacción y apoyo— da cuenta de “un equilibrio precario” que “de todos modos no deja de ser un dato alentador ante un panorama más o menos negativo de la región”.

Electores y elecciones

Otro de los datos favorables en los resultados de la encuesta uruguaya habla de la buena calidad de sus actos eleccionarios: “Le preguntamos a la gente, por ejemplo, si cree que los ricos pueden comprar las elecciones, si los gobiernos extranjeros pueden incidir en las elecciones o si creen que los votos no son contados correctamente, y la verdad es que en Uruguay los valores positivos se despegan del resto del continente”, sostuvo la politóloga.

“En general, Uruguay y Chile, y —en menor medida— Argentina son los países que tienen los valores democráticos más altos. Uruguay, además, siempre está en lo más alto. Lo que no quiere decir que durante 2020-21 no haya percibido problemas. La gente identifica que la pandemia fue un problema muy serio y que la economía empeoró, pero no a nivel de los otros países como Argentina en donde el 23 % de la gente estaba dispuesta a tolerar un golpe ejecutivo frente a una situación como la de la pandemia. En Uruguay esas cosas no suceden, los valores democráticos están muy fuertes, incluso ante escenarios adversos, como los de mucha corrupción o una crisis sanitaria”.

Democracia, ingresos y libertad expresión

Boidi destacó otros datos del informe, como los referidos a las preferencias de los encuestados, ante la disyuntiva de elegir entre un gobierno democrático y otros escenarios de apariencia favorable.

“Intentamos medir si la gente prefería resignar derechos y libertades políticas. Y entonces preguntamos: ‘¿Usted qué prefiere? ¿Tener asegurado un ingreso básico y servicios mínimos garantizados aunque no haya elecciones, o siempre poder votar para elegir a las autoridades aunque no pueda contar con ese ingreso básico?’ En muchos países la mayoría de la gente se fue por ingresos básicos y servicios aunque no haya elecciones. Los únicos países donde menos de la mitad eligió esa opción fueron Haití, Nicaragua, Argentina y Uruguay”, afirmó Biodi.

Del mismo modo, también se le preguntó a los encuestados: “¿Usted qué prefiere? ¿Ingresos y servicios básicos aunque no haya libertad de expresión, o lo contrario? Y ahí es mucha menos la gente que se queda con los ingresos y servicios. Es decir, está menos dispuesta a resignar la libertad de expresión que a resignar las elecciones”, agregó.

“Eso tiene que ver con que en general, en el continente, la gente no ve que las elecciones sean transparentes, o incluso, siendo más o menos decentes, sean un medio para cambiar sus condiciones de vida. No la consideran un elemento básico para cambiar el statu quo, mientras que a la libertad de expresión se le asigna un valor mucho más elevado”.

Ecuador está en lo más alto de esta lista con un 65 % de los encuestados que eligen ingresos sobre elecciones, mientras que Jamaica, Guyana, Costa Rica, Brasil, Panamá y Paraguay suman, al menos, un 60 % a favor de los ingresos, antes que la democracia.

Corrupción

La percepción general de la región sobre corrupción en el sistema político se mantiene incambiada con respecto a anteriores encuestas, según Biodi.

“La creencia de que más de la mitad de los políticos son corruptos en Perú alcanza el 88 % . En Uruguay es del 34 %. Después saltás a Guyana con un 42 % y en cualquier otro país el número pasa el 50 %. Uruguay, también en esta encuesta, se mantiene entre los más bajos”, concluyó.



“Uruguay y la región bajo la mirada de los ciudadanos”. El evento se realizará este próximo jueves 11 a las 19 en Espacio Teluria (Cuareim 1359, esquina 18 de Julio) con entrada libre.

