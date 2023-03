Uruguay volverá a tener embajador en Caracas tras Semana de Turismo, cuando viaje Da Rosa

Política

Montevideo Portal

El gobierno uruguayo volverá a tener un embajador en Venezuela después de Semana de Turismo, cuando Eber Da Rosa tiene previsto viajar a Caracas para encabezar la misión diplomática en el país gobernado por Nicolás Maduro.

El gobierno de Luis Lacalle Pou oficializó en los últimos días la designación de Da Rosa, luego de que la Comisión Permanente del Parlamento apruebe la venia enviada en enero por el Poder Ejecutivo. La resolución que designó al dirigente blanco de Tacuarembó fue fechada el 9 de marzo y también recuerda que de forma previa el gobierno venezolano concedió el beneplácito de estilo para el ahora funcionario del Servicio Exterior.

En tanto, fuentes del Partido Nacional dijeron a Montevideo Portal que Da Rosa se encuentra realizando algunos trámites y documentación requerida antes de viajar, por lo que el exintendente de Tacuarembó ultima detalles para su partida hacia la capital venezolana, algo que prevé realizar luego de Semana de Turismo.

De esta forma, Uruguay volverá a tener un embajador después de siete años. La jefatura de la misión diplomática estuvo a cargo desde febrero de 2016 a distintos encargados de negocios, luego de que se retirara el embajador Oscar Ramos.

Da Rosa, en tanto, abogado, tres veces intendente y también exsenador, tiene un perfil político para un lugar desafiante dadas los enfrentamientos públicos que Lacalle Pou ha mantenido con Maduro, a quien en más de una oportunidad calificó como un dictador.

El Observador informó a principios de noviembre de 2022 que el gobierno pidió a Venezuela el beneplácito para la designación de Da Rosa. Incluso luego de dar ese paso, Lacalle Pou dijo el 15 de noviembre que desde su punto de vista “está claro que (Venezuela) es una dictadura” y afirmó que “no cambió nada” su concepción sobre Maduro.

“Nosotros lo único que hicimos fue nombrar un embajador. Tenemos en Cuba, tenemos en otros países, el agregado militar nunca dejó de estar, teníamos una persona encargada de la Embajada que hacía las veces del cargo de embajador”, sostuvo Lacalle Pou.

“Si no cambia Maduro yo no voy a cambiar de opinión. Lo que tiene que haber en Venezuela es democracia. (Acercamiento) comercial sí puede haber, si no nos dejan clavados como nos dejaron en el gobierno anterior”, agregó ese día.

