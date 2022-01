Uruguay lidera en América Latina ranking sobre respeto al estado de derecho

El Proyecto de Justicia Mundial publicó un nuevo índice sobre el respeto al Estado de Derecho en 139 diferentes países, tanto del mundo como de la región.

En su último informe basado en encuestas globales a más de 138 mil hogares, 4.200 abogados y expertos, Uruguay se posicionó en el primer lugar en América Latina y 25 a nivel global.

Por detrás de Uruguay en la región se ubicaron Costa Rica y Chile, mientras que en el último lugar se posicionó Venezuela.

Según figura en el propio informe, el índice presenta “un retrato del estado de derecho en 139 países y jurisdicciones al proporcionar puntajes y clasificaciones basadas en ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de las regulaciones, justicia civil, y Justicia Penal”.

Se apunta además que el índice está destinado a un público amplio que incluye a los responsables de la formulación de políticas, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los profesionales del derecho, los académicos, los medios de comunicación y los ciudadanos.

El buen posicionamiento de Uruguay en este nuevo informe fue celebrado por el exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza.

“Se publicó el índice sobre el Estado de derecho del Proyecto de Justicia Mundial y Uruguay está primero en el ranking de América Latina y 25 en el global. Esto es fruto de 35 años de democracia y fortalecimiento de la independencia de poderes, transparencia, etcétera. A cuidarlo que es logro de todos/as”, escribió el actualmente jerarca de la Intendencia de Canelones.

El Proyecto de Justicia Mundial es una organización civil internacional que pretende promover el respeto y la ampliación del estado de derecho en el mundo.

