Uruguay calificó como sexto país “más libre del mundo”, según la ONG Freedom House

Internacionales

El portal de noticias argentino Infobae dedicó una nueva nota a nuestro país por la gestión de la pandemia y por la buena convivencia. En esta ocasión, la nota -que es la primera que realiza el militar retirado Rosendo Fraga para el medio- indica que "nadie puede negar" la gestión "exitosa" de nuestro país frente a la covid-19.

Sin embargo, señala que no es todo coronavirus y que la "libertad es un tema serio para Uruguay". "Esta importancia se vio corroborada una vez más en marzo, con la publicación del informe Freedom in the World de la ONG Freedom House, que mide desde 2013 a 210 países de acuerdo al grado de acceso que tienen los individuos a los derechos políticos y el respeto a las libertades civiles del que gozan", indica la nota.

Según la nota, Uruguay calificó como el sexto país "más libre del mundo" por octavo año consecutivo. A nivel de Latinoamérica el país que lo sigue es Chile en el puesto 30.

Asimismo, el texto señala que, según el informe de Reporteros sin Fronteras, Uruguay volvió a confirmar que es el país de Sudamérica donde hay mayor libertad para el ejercicio del periodismo, según el informe que realiza llamado World Press Index.

"A fines de marzo Uruguay se anotó otro tanto, al acceder a la posición 23° del Emerging Markets Logistics Index 2021, un ranking que evalúa los 50 mejores mercados emergentes del mundo de acuerdo con sus posibilidades logísticas. Como medida de su avance, Uruguay logró desplazar a Sudáfrica -comparativamente un gigante-, que ahora ocupa la posición 24", añade la nota.

No conforme con eso, destacó que Uruguay "dio que hablar" en el Global Resilience Index 2021 de FM Global -una consultora norteamericana de seguros de alto riesgo- que realizó un ranking que mide el grado de resiliencia de 130 países y la forma en que encaran los desafíos de su entorno físico.

"Por su bajo riesgo político, un control eficiente de la corrupción, su reacción ante el riesgo cibernético y una baja exposición a desastres naturales, Uruguay alcanzó los 62,3 puntos, lo que lo convirtió en el país más resiliente del continente americano después de Estados Unidos y Canadá", resaltó.

"Respecto a los derechos laborales, un tema candente en la pandemia, la Confederación Sindical Internacional (ITUC, por sus siglas en inglés) determinó en su Global Rights Index 2021 que Uruguay fue el único país no europeo donde no se produjeron de manera regular violaciones de los derechos de los trabajadores y donde los derechos laborales colectivos estuvieron por lo general garantizados", acota el texto.

Por último, el autor de la nota destaca que Montevideo fue elegida como la capital menos estresante del continente, según Energy Transition Index 2021, y que fue el segundo mejor país de Latinoamérica en el Global Connectivity Index 2020 de Huawei, índice que mide la adopción de tecnologías de la información y el crecimiento de la economía digital en 70 países.

"A mediados de julio, en un acto en el que estuvo presente el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información lanzó Test Uruguay, una convocatoria global que invitó a inversores de todo el mundo a testear Uruguay, a probar lo que el país tiene para ofrecer en este nuevo contexto. El eslogan de aquella convocatoria destacó por su sencillez: 'Uruguay, el lugar donde las cosas pasan', una frase que siempre traerá sombríos recuerdos a oídos argentinos", concluye la nota de Infobae.