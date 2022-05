Economía

Uruguay exportó carne por US$ 2,6 millones en 2021 a Emiratos Árabes, y en 2022 va US$ 4:

Montevideo Portal

El embajador de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani Moreira, celebró este domingo en sus redes sociales la disponibilidad para comprar vía internet carne de origen uruguaya en una de las principales cadenas de supermercados del país ubicado en el Golfo Pérsico.

“¡Ya hay disponible carne uruguaya en el supermercado online Kibsons de Dubai! Muy buena noticia que confirma la profundización del comercio bilateral entre Emiratos y Uruguay”, escribió el diplomático en la red social Twitter.

Fundada en 1980, Kibsons International es una importante cadena en Emiratos Árabes Unidos de ventas vía internet de frutas, verduras y carne roja.

En lo que va de 2022, según datos que relevó Montevideo Portal en base a la Dirección Nacional de Aduanas, Uruguay exportó hacia ese destino por un total de US$ 8 millones, en particular productos lácteos (especialmente leche en polvo) y cárnicos.

Aunque Conaprole es la empresa que más vendió a Emiratos Árabes Unidos (US$ 2.376.792), este año cuatro frigoríficos comenzaron a ganar espacio con ventas por casi US$ 1 millón .

Frigorífico Las Piedras vendió por US$ 898.853, FrigoCerro por US$ 892.890, Marfrig (Colonia) por US$ 819.848 y Frigorífico San Jacinto por US$ 777.265 en lo que va de este año.

Las exportaciones de carne hacia ese destino en los cuatro primeros meses del año fueron por US$ 4 millones, mientras que en todo 2021 sumaron en total los US$ 2,6 millones.

En febrero de este año una delegación uruguaya liderada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajó a Dubái con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y las relaciones bilaterales con ese país.

