Internacionales

Uruguay es el segundo país más pacífico de América Latina; ¿cuál es el primero?

Una vez más, Uruguay figura entre los países más pacíficos del mundo, según el Global Peace Index (GPI) 2025, el informe anual elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

El Instituto, con sede central en Sídney y oficinas en ciudades como Londres, Nueva York, Harare y Ciudad de México, evaluó en su decimonoveno informe los niveles de paz en 163 países y territorios (99,7 % de la población mundial).

En la edición 2025 de este índice global, Uruguay se posiciona en el lugar 48 a nivel mundial, con un puntaje de 1,784, lo que refleja un nivel de tranquilidad y estabilidad superior al de muchas otras naciones de su entorno.

En el reporte de 2024, el país se situaba en el puesto 52 a nivel internacional.

Uruguay mantiene así su reputación regional: sigue destacándose en América Latina como uno de los territorios con menor violencia y mejor seguridad general, ratificando una tendencia que lo ha colocado históricamente como referente de paz en la región.

No obstante, no es el mejor de la región: Argentina se sitúa dos puestos arriba de Uruguay, con 1,768 puntos, lo que lo convierte en el país más pacífico de América Latina este 2025.

De todas formas, el ranking sitúa a Uruguay por delante de gran parte de las economías emergentes y de países más grandes, confirmando que, pese a los desafíos sociales y económicos que enfrenta la región, el país logró sostener niveles de convivencia y orden público estables durante el último año.

De hecho, Uruguay se ubicó quinto (aunque con un puntaje de 1,0, es decir, el máximo) en el “dominio” o la categoría de “Conflicto interno e internacional en curso”. Los primeros cuatro puestos los ocupan Islandia (primero en el ranking global), Mauricio (26º), Nueva Zelanda (3º) y Singapur (6º).

En el índice global, los demás países de América Latina se posicionaron por debajo de Uruguay, de la siguiente manera: Costa Rica (54º), Chile (62º), Paraguay (75º), República Dominicana (79º), Bolivia (83º), Panamá (84º), Trinidad y Tobago (89º), Jamaica (93º), Perú (96º), Cuba (102º), El Salvador (104º), Guyana (106º), Guatemala (108º), Nicaragua (111º), Honduras (124º), Ecuador (129º), Brasil (130º), México (135º), Venezuela (139º), Colombia (140º) y Haití (141º).

Los 10 países más pacíficos de 2025 son Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Austria, Suiza, Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Finlandia. Por el contrario, los 10 menos pacíficos son Mali, Israel, Sudán del Sur, Siria, Afganistán, Yemen, República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania y Rusia.