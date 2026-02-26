Política

Uruguay aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la UE; queda a la espera de Europa

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), firmado en Asunción (Paraguay) el pasado 17 de enero.

La moción obtuvo 91 votos afirmativos en 93; los representantes de Identidad Soberana Gustavo y Nicolle Salle fueron los únicos que no acompañaron.

La ley deberá ahora ser firmada por el presidente, Yamandú Orsi, y los ministros. Durante su alocución, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez instó al Ejecutivo a que esto se realice en la jornada de este mismo jueves 26. “Ahora, con la aprobación, el canciller se lleva un deber: lograr que el Poder Ejecutivo en el día de hoy promulgue esta norma, que se hagan las acciones que se tienen que hacer para que se recojan las firmas de todos los ministros y no solamente que se sancione hoy, como se nos pidió, sino que el Ejecutivo también se acelere”, manifestó.

Una vez que el Viejo Continente ratifique el texto del pacto comercial entrará en vigor; es decir, Uruguay no tiene que esperar que sus socios del Mercosur también lo aprueben. Sin embargo, el Parlamento Europeo puso un freno al tratamiento del acuerdo a fines de enero, por lo que está en pausa desde entonces.

En rueda de prensa, el canciller de la República, Mario Lubetkin, aseguró que ahora el gobierno se debe “remangar para empezar a construir” un futuro que “sin duda no será sencillo, pero que ahora sí [se puede] construir”. “Ya no es parte de un debate: ahora es parte de una construcción”, recalcó el ministro de Relaciones Exteriores.

En este marco, el jerarca manifestó la “seriedad y seguridad” del gobierno para que “nadie deba quedar atrás”. “El cómo de que nadie quede atrás es parte de la construcción futura, pero lo importante es que tomamos consciencia”, sostuvo en rueda de prensa, consignada por MVD noticias (TV Ciudad).

“Nosotros hemos cumplido nuestra cuota; ahora, ¿nuestros amigos europeos cómo actuarán en consecuencia? Esperemos que esta primera votación que hemos hecho sea correctamente leída en Europa y eso active mecanismos” para que el acuerdo “se active del otro lado”, concluyó Lubetkin.

A continuación, el debate en el pleno de la Cámara baja en torno a la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la UE: