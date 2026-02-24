Locales

Unott se declaró en “alerta” y amenaza con medidas por “incumplimiento salarial” de Copsa

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) emitió un comunicado en la noche de este martes 24 de febrero en el que manifestó su “preocupación” por el “sistemático incumplimiento de los acuerdos salariales” de la empresa Copsa con sus trabajadores.

“Esta situación, lejos de ser nueva, vuelve como estrategia continua, intentando debilitar a la organización sindical y exponer a trabajadores contra trabajadores que viven de su salario”, reza el texto difundido por el gremio.

Así, la Unott expresó que continuará “agotando todas las instancias de negociación colectiva” y seguirá solidarizándose con la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATC). Unott solicitará a la empresa “el cumplimiento de sus obligaciones” y a las “autoridades correspondientes la búsqueda de alternativas y soluciones que permitan normalizar” la situación.

El sindicato de transporte se declaró, pues, en “estado de alerta” y aseguró que no se descartan “posibles medidas” ante situaciones “que serán desarrolladas y evaluadas esta semana”.

El pasado 31 de enero la mesa ejecutiva de la ATC notificó que realizaría un paro de actividades durante 24 horas. En esa ocasión se cuestionaron “incumplimientos salariales” como motivo de la medida sindical.