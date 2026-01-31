Trabajadores de Copsa hacen paro este sábado por “incumplimentos salariales”: los detalles

Montevideo Portal
La Mesa Ejecutiva de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATCopsa) emitió un comunicado en la mañana de este sábado para informar a los usuarios y a la población sobre el inicio de una paralización de las actividades durante 24 horas.
Según consignó Subrayado (Canal 10), la misiva señala que la empresa habría incurrido en “incumplimientos salariales” y no habría llevado a cabo los “preacuerdos” establecidos con los empleados.
“A partir de este momento y durante toda la jornada del sábado, estamos de paro. Nos reintegramos con los primeros turnos del día domingo 1° de febrero de 2026”, finaliza.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]