Trabajadores de Copsa hacen paro este sábado por “incumplimentos salariales”: los detalles

Locales

La Mesa Ejecutiva de la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATCopsa) emitió un comunicado en la mañana de este sábado para informar a los usuarios y a la población sobre el inicio de una paralización de las actividades durante 24 horas.

Según consignó Subrayado (Canal 10), la misiva señala que la empresa habría incurrido en “incumplimientos salariales” y no habría llevado a cabo los “preacuerdos” establecidos con los empleados.

“A partir de este momento y durante toda la jornada del sábado, estamos de paro. Nos reintegramos con los primeros turnos del día domingo 1° de febrero de 2026”, finaliza.

