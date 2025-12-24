Unasev pidió “precaución” en rutas por las fiestas: “El tránsito es distinto al urbano”

Locales

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, instó a la población para que tenga cuidado al manejar por rutas durante estas fiestas.

“Lo que pedimos es precaución a la gente, paciencia, revisar el vehículo, salir con tiempo, disfrutar de lo que están haciendo y no estar apurados”, manifestó en rueda de prensa, consignada por Telenoche (Canal 4).

En tal sentido, el exintendente de Canelones sostuvo que hay acciones “que parecen tan básicas” —como los adelantamientos a vehículos, o incluso las velocidades— que “en la práctica, en la ruta se ve las maniobras que se hacen”. Así, insistió en que se debe “tener claro que el tránsito en la ruta es distinto al urbano”.

De cara a estas fechas, así como a la temporada de verano, Unasev realizó un “relevamiento de información de los corredores turísticos” —las rutas 1, 8, 9, 11 e interbalnearia—, para observar “los antecedentes e intercambiar” con Policía Caminera, que es la división que estará realizando los operativos para prevenir los siniestros de tránsito.

A su vez, se instaló una comisión en conjunto con el Ministerio de Salud Pública “vinculada a la emergencia y trauma en ruta”. “Va a haber algunos cuidados especiales en los corredores turísticos también vinculados a las emergencias”, manifestó Metediera.

“Es algo que el país está tratando de cambiar, porque aparte hay un componente de seguridad vial; una persona que sabe que es controlada tiene otro desempeño en el tránsito y otros cuidados. Si una persona se preocupa porque tiene equis monto de multa, la preocupación no debe ser el debate económico, debe ser cuál es la conducta que tuvo. Creo que ese es el foco de atención”, concluyó el presidente de la Unasev.

