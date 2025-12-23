Metediera dijo que incidencia del alcohol en siniestros de tránsito “no es normal”

Política

Durante este 2025, 451 personas fallecieron en accidentes de tránsito, por lo que el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera anunció medidas para la temporada de verano.

El titular de la Unasev aseguró en rueda de prensa que en el pasado fin de semana seis personas perdieron la vida en accidentes. El jerarca mencionó que en dos de los siniestros hubo alcoholemia positiva. “No es normal que haya tanta incidencia del alcohol en los accidentes, el año pasado solo un 5,5% de las personas que sufrieron accidentes de tránsito tenía alcohol en sangre”, dijo.

Metediera analizó que las víctimas fatales de este 2025 superaron las del 2024. Además, agregó que están realizando estudios de las rutas más utilizadas para analizar los antecedentes.

“Se instaló una Comisión de Trauma y Emergencia en el Ministerio de Salud Pública, que va a estar atenta a los corredores turísticos. Además, la Policía Caminera incorpora 100 nuevos funcionarios, lo que es un 25% más de la plantilla, y va a tener una consideración especial en las rutas de verano”, sentenció

