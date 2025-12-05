Una nueva elefanta marina llegó a la costa uruguaya: esta vez el destino fue Valizas

Locales

La llegada de elefantes marinos a la costa uruguaya pronto comienza a convertirse en parte del paisaje. En los últimos meses, se registraron tres nuevos ejemplares que salieron del océano y descansaron sobre la arena. Este jueves, Valizas fue escenario de una nueva visita.

Una elefanta marina en el balneario rochense en el que este tipo de situaciones no son frecuentes, por lo que generó curiosidad en los vecinos de la zona, informó el portal Inf Central.

Tras el aviso de los vecinos, personal de Prefectura Nacional Naval y el equipo de guardaparques del Parque Nacional Cabo Polonio se dirigieron al lugar para monitorear la situación, garantizar el perímetro de seguridad e informar a la población sobre la relevancia de no acercarse al animal.

En esa línea, los expertos pidieron que los ciudadanos mantengan distancia de la elefanta marina para que pueda descansar sin interferencias. La zona fue delimitada con un vallado de cinta para garantizar la seguridad del animal y mantener a los curiosos a una distancia prudente.

En diálogo con Montevideo Portal, Richard Tesore, fundador de la organización SOS Rescate Fauna Marina, dijo a principio de año que se habían avistado elefantes marinos en Canelones, Montevideo y Rocha, y en todos los casos “salen a descansar o a mudar su piel”.

“En ese tiempo [un mes] no van al agua, ya que salen básicamente a la playa a termorregularse tirándose arena por encima para bajar la temperatura corporal”, explicó Tesore sobre el proceso de muda, el cual calificó como “muy crucial para ellos” porque alteran el metabolismo y el cambio de temperatura se da para generar el cambio, por lo que llevarlos al agua puede generar un “shock térmico”.

Según Tesore, lo que “más preocupa” es no reingresarlos al agua si los animales reposan en la arena. Luego, refirió a la gente que se acerca y toca a los animales, que si bien es una especie que no es hostil hacia los humanos, el acto “no deja de ser peligroso” y puede atacar si se siente amenazado.

“La recomendación es no acercarse, mantener 15 a 20 metros de distancia, alejar las mascotas y cuidar sobre todo a los niños, ya que son animales que por su peso pueden simplemente,— más allá de su gran capacidad de mordida—, aplastarlos”, concluyó Tesore.