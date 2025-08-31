Locales

Una joven de 18 años se quitó la vida en un hogar del INAU el sábado

Montevideo Portal

Una joven de 18 años se quitó la vida este sábado en el centro “Hogar Cufré”, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron desde el Ministerio del Interior a Montevideo Portal.

Se encontraba bajo cuidado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en dicho centro, ubicado en las calles Cufré y Gallinal, y era “paciente psiquiátrica”.

De acuerdo con el medio citado, la joven se encontraba en cuidado del organismo desde 2022. En ese tiempo, se evaluó que tenía problemas de salud mental y estaba por ser trasladada a un sistema especializado.

El martes pasado, un adolescente de 16 años que residía en otro hogar del INAU en Artigas resultó internado en “estado delicado” en CTI luego de que se lanzara desde unos 15 metros de altura en el propio centro de salud.

Línea Vida: 0800 0767 o *0767

Línea de apoyo emocional: 0800 1920

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

Montevideo Portal