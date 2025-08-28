Adolescentes causaron desmanes y provocaron daños graves en un hogar del Inau en Durazno

Montevideo Portal
Cinco adolescentes bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), de entre 15 y 17 años, protagonizaron un violento episodio en la noche de este miércoles en el interior del hogar donde se alojan, ubicado en la ciudad de Durazno.
El edificio está ubicado en la intersección de las calles Rivera y 19 de abril. Según informó la Jefatura de Policía local, los menores de edad causaron daños en varios objetos, entre ellos una escalera y las puertas de un salón donde trabajan los educadores.
Además, provocaron roturas en la despensa, platos y vasos de vidrio, varias camas y ropa. Durante ese episodio, los internos también esparcieron agua y fruta por el lugar.
El director del centro hizo la denuncia correspondiente y pidió la intervención de autoridades judiciales del departamento. Una vez que llegaron los efectivos policiales al lugar, el hombre les transmitió que era la primera vez que sucedía un hecho de esas características.
Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas de ninguna magnitud. Trabajadores de la Policía Científica relevaron y trabajaron en la escena.
