Internacionales

Una de las argentinas asesinadas había sido entrevistada en TV; apuntan a vínculos narcos

Nuevos detalles surgieron sobre el caso del triple asesinato de las jóvenes argentinas Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que eran buscadas intensamente desde el pasado viernes 19 de setiembre.

Los cuerpos fueron hallados sin vida en una vivienda de Florencio Varela, enterrados en el exterior de la casa donde la Policía había detectado la última conexión del teléfono de una de las víctimas. En el lugar fueron detenidos un hombre y una mujer que estaban limpiando la escena, y poco después cayeron los dueños de la propiedad en un hotel cercano, lo que elevó a cuatro la cifra de arrestados.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que el crimen se produjo la misma noche de la desaparición. Las jóvenes habrían subido voluntariamente a una camioneta creyendo que iban a un evento, cuando en realidad se trataba de una emboscada de una organización narco transnacional con base en Buenos Aires.

El gobernador Axel Kicillof sostuvo que “todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional” y advirtió que el narcotráfico combina sus redes con distintas formas de violencia. “Si no nos involucramos todos en la lucha, se fortalece y se vuelve impune”, señaló.

El caso desató reacciones políticas y sociales. El colectivo Ni Una Menos convocó a una manifestación y acusó al gobierno de Javier Milei de “antifeminismo de Estado”, mientras que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la “complicidad política y policial” frente a la violencia del crimen organizado, al que calificó como un grave problema de derechos humanos.

La más jóven de las víctimas, Lara, había sido entrevistada en la semana anterior en el programa Lape Club Social. Allí dijo tener 20 años y se la consultó acerca del aumento de la prostitución en la zona.

Durante la entrevista, Lara afirmó, bajo el alias “Luna”, tener “más de 200 contravenciones” recibidas, pero aseguró que “no pasaba nada” porque “no había delito” y los policías “se portaban de 10”, según consignó el canal A24.

Más temprano, según consignó el medio Minuto Uno, el abuelo de las otras dos víctimas, Antonio, acusó a la hermana de Lara de actuar como proxeneta, y dijo que es “la peor responsable”.

“Queremos que detengan a la hermana de Lara. Es la que estaba dándonos consuelo a nosotros cuando estaba viviendo con lujos. ¿Qué hicieron con Morena y Brenda? Las engañaron. Y ahora está saliendo todo a la luz”, dijo el hombre en entrevista con Telefe.