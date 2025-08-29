Una broma con el guiso: la insólita causa de graves incidentes en hogar de INAU

Tal como informáramos, cinco adolescentes bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau), de entre 15 y 17 años, protagonizaron en la noche del miércoles una violenta algarada que dejó como saldo numerosos destrozos.
El hecho ocurrió en un hogar de Durazno, situado en las calles Rivera y 19 de Abril, de la capital departamental. Allí, los menores de edad causaron daños en varios objetos, entre ellos una escalera y las puertas de un salón donde trabajan los educadores. Además, provocaron roturas en la despensa, platos y vasos de vidrio, varias camas y ropa. Durante ese episodio, los internos también esparcieron agua y fruta por el lugar.
Estofado con azúcar
Alejandro Castro, director del establecimiento, refirió posteriormente cómo fue que se originó el tumulto.
Según consta en el reporte policial, los hechos ocurrieron cuando dos grupos de adolescentes se encontraban elaborando comida en la cocina del establecimiento. En concreto, unos cocinaban un estofado, y otros preparaban panqueques.
Todo discurría con normalidad hasta que uno de los menores tuvo la idea de gastar una broma a sus compañeros y vertió azúcar en el guiso que se cocía. Cuando los jóvenes cocineros notaron lo ocurrido, se lo tomaron a mal, y comenzó el caos.
De acuerdo con el mencionado informe, en el hogar donde ocurrieron los hechos residen de forma permanente ocho menores. El caso está en manos de la Justicia.
