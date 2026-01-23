Policiales

Un uruguayo y un argentino fueron rescatados luego de quedar varados en aguas de Maldonado

La Armada y la Prefectura de Punta del Este desplegaron en las últimas horas dos operativos de búsqueda y rescate en aguas del departamento de Maldonado, los cuales permitieron localizar con vida a tres personas que se encontraban desaparecidas.

Sobre las 16:35 de este viernes, Prefectura recibió un llamado alertando que dos personas se encontraban a la deriva al sur de la isla Gorriti. Se trataba de un hombre de 61 años y otro, de nacionalidad argentina de 52, que habían salido de la zona de Manantiales a practicar parawing.

Luego de dos horas de búsqueda, personal de Prefectura logró ubicarlos flotando y sosteniéndose de sus tablas. Ambos fueron trasladados a la dependencia, donde fueron revisados por personal médico y se retiraron minutos después sin lesiones de consideración.

Horas antes, un argentino que era buscado desde la noche fue rescatado luego de que desapareciera al salir a navegar en una moto de agua, fue hallado. El trabajo conllevó la implementación de embarcaciones neumáticas y lanchas de la Prefectura de Maldonado, además de una lancha patrullera de Montevideo, un helicóptero y un dron.

