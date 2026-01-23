Policiales

“Tema mecánico”: la razón por la que argentino desapareció durante horas en moto de agua

El prefecto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, dio detalles del caso del turista argentino que fue denunciado como desaparecido después de salir de Solanas con su moto de agua y no haber regresado. Tras una intensa búsqueda, el hombre fue rescatado con vida.

En diálogo con Cadena del Mar, Sorribas indicó que el personal de Prefectura buscó al hombre durante “toda la noche”. El buque ROU 15, que venía desde Montevideo a Piriápolis, divisó a las 6:30 de este viernes una moto de agua similar a la que buscaban, por lo que se acercó.

Una vez con el hombre, la Prefectura confirmó que se trataba del ciudadano argentino, quien indicó que su vehículo sufrió un “tema mecánico que recién había subsanado”. El hombre estaba “bien” y “sumamente consciente”, por lo que “sabe lo que le pasó”. Cuando lo rescataron, el turista estaba con frío, algo esperable después de haber pasado tantas horas en el agua, y fue hidratado.

El hombre fue conducido a la Prefectura, donde le dieron asistencia. Sorribas dijo que el turista manifestó su “intención” de volver a Solanas, de donde salió, por sus propios medios, pero las autoridades lo subieron a bordo de sus embarcaciones.

“Puede estar bajo los efectos y la adrenalina de estar en el mar durante horas”, explicó el prefecto, quien también destacó la “satisfacción de haberlo encontrado con vida”.

El hombre deberá dar una declaración primaria de lo que ocurrió, y la Prefectura continuará con las tareas administrativas del caso, que incluyen pericias a la moto.

Según informó la Armada Nacional, hacia las 20:00 del pasado jueves se dispuso un operativo de búsqueda para localizar al ciudadano argentino de 57 años, quien había salido en una moto de agua desde la zona de Rinconada de Portezuelo, y no había vuelto.

La Prefectura envió dos embarcaciones y un avión para peinar la zona donde podría encontrarse el turista. Minutos antes de las 07:00 horas del viernes, el hombre fue localizado sano y salvo a bordo de su jet ski.