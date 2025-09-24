Un recluso fue asesinado de una puñalada en el pecho en la cárcel de Santiago Vázquez

Montevideo Portal
El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó en la mañana de este miércoles acerca de un homicidio ocurrido en la noche del martes en la unidad N° 4 de la cárcel de Santiago Vázquez, anteriormente conocida como Comcar.
Jorge Castellanos Torres, un ciudadano de origen cubano de 41 años, murió tras recibir una puñalada en la zona del tórax. Aún no se informó acerca de las circunstancias en las que se produjo el fatal hecho.
El caso pasó a la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 1° Turno de Montevideo, unidad a cargo de Sabrina Flores, que dispuso el inicio de una investigación para saber qué fue lo que ocurrió.
El penal de Santiago Vázquez fue escenario, en los últimos meses, de hechos trágicos. A finales de 2024, un incendio se cobró la vida de seis internos; un hecho de similares características ocurrió en junio, en el que fallecieron otros cuatro reclusos.
En ocasión de este segundo hecho, el Ministerio del Interior dispuso una serie de “medidas urgentes” para atender la situación de la cárcel, entre ellas, una descompresión de ciertos módulos, incremento de personal, reconstrucción de los salones de visitas, inversión en videovigilancia y tecnología.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]