Policiales

Un peligro: encuentran granada de mano en playa de Punta del Este

El hallazgo de artefactos explosivos es común en lugares en los que se libraron guerras prolongadas. Por ejemplo, en países como Alemania, Italia o Reino Unido, castigados por dos guerras mundiales, todavía se producen peligrosas situaciones con bombas de esos conflictos.

En Uruguay, país pacífico y alejado de los puntos más conflictivos del plantea, las cosas son distintas: los hallazgos suelen corresponder a artefactos desactivados, incluso utilizados con fines decorativos.

Sin embargo, lo ocurrido en las últimas horas en Piedras del Chileno, Punta del Este, fue la excepción. Allí se encontró una granada de fabricación moderna y que, a juzgar por su apariencia, estaba en perfecto estado.

Según informara la Armada Nacional, a la hora 17:30 del lunes recibió un llamado a la línea 911, en la que se reportaba el hallazgo antes mencionado.

De inmediato se trasladó al lugar un móvil de la Prefectura de Punta de Este, cuyo personal tomó declaración al autor de la llamada.

La situación fue informada a la fiscal de 2do turno del departamento, Jessica Pereira, quien dispuso la intervención del Servicio de Material y Armamento del Ejército.

Siendo la hora 19:00 arribaron al lugar los artificieros del Batallón de Ingenieros de Combate IV, quienes inspeccionaron el artefacto y luego lo retiraron del lugar.

Ahora se investiga su origen y el modo en el que llegó a ese lugar.