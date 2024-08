Un parpadeo: aire acondicionado cayó de un edificio y mató de forma instantánea a un joven

Un joven de 18 años murió el pasado sábado en un insólito accidente ocurrido en Karol Bagh, agitado distrito comercial de la ciudad india de Nueva Delhi.

Según informara la agencia local ANI, el joven llamado Jitesh estaba sentado en una motoneta en compañía de un amigo, un menor de 17 años llamado Pranshu.

Tal como se aprecia en las imágenes, ambos jóvenes departen en la vía pública cuando un aparato de aire acondicionado cae directo sobre el cabeza de Jitesh.

De acuerdo con el periódico Hindustan Times, el artefacto cayó desde un segundo piso, y el golpe mató de inmediato al joven que estaba sobre la moto.

En cuanto a su amigo, la filmación muestra que se libró por muy poco de sufrir idéntica suerte, ya que había abrazado a su compañero apenas un segundo antes de la caída del equipo de aire. Pese a que no fue alcanzado de lleno, sufrió algunas lesiones que ameritaron su hospitalización.

El reporte policial señala que se abrió una investigación en busca de presuntos responsables del hecho, ya que la situación podría configurar delitos contemplados en los artículos 125 (acto que pone en peligro la vida o la seguridad personal de otros) y 106 (causar la muerte por negligencia) del Bharatiya Nyaya Sanhita, el nuevo código penal de India, que entró en vigor el pasado 1º de julio.

Se espera asimismo que Pranshu se recupere de sus lesiones para citarlo a declarar.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

SHOCKING VIDEO: Youth Dies, Another Injured After AC Falls On Them in Delhi’s DBG Road Area#shockingvideo #Delhi #Accident #CCTV #caughtoncamera pic.twitter.com/Pz18XzmMv8