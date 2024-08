Instante fatal: niña de dos años murió arrollada por camioneta en descuido de sus padres

El registro en video de un desgraciado accidente se hizo viral en las últimas horas.

El hecho ocurrió el pasado 6 de agosto en el estacionamiento del centro comercial Cosmos Mall, en la ciudad india de Agra.

En el video se ve a los padres ocupados con sus compras dentro de un carrito, mientras su hija de dos años y medio y el hermano de esta, de diez, jugaban en el estacionamiento. Después el niño se aleja de su hermana y esta camina sola por el parking, hasta situarse delante de una camioneta tipo SUV que maniobraba. El conductor no vio a la pequeña y avanzó, atropellándola.

Luego, durante un largo y fatídico segundo, nadie parece advertir lo sucedido. Finalmente, la madre cae en la cuenta de la tragedia y corre hacia el vehículo.

Según informaron medios locales, la niña fue identificada por el nombre de pila de Rudika, y murió a causa de las lesiones sufridas.

El conductor de la camioneta llevó a la familia al hospital, pero se dio a la fuga más tarde.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

A car ran over a one-and-a-half-year-old girl in the parking lot of a mall in Agra. The CCTV video of the accident on August 6 has gone viral.#AccidentsFatal #CCTVFootage pic.twitter.com/TWHwwbAaV4