Trágico

Un militar de 24 años fue asesinado de un disparo en la garganta tras discusión “personal”

Policía y Fiscalía trabajan en el caso, ocurrido el sábado en Durazno. Aún no hay detenidos.

21.09.2025 14:40

Un hombre de 24 años, militar del Batallón 13, falleció el sábado por un disparo en la garganta, en Durazno.

Según informó subjefe de la Policía del departamento, Alexis Duarte, en diálogo con Subrayado (Canal 10), el joven estaba en un “local nocturno” con otras personas, antes de volver a una casa en la capital duraznense.

Ahí, la víctima discutió con el presunto autor del hecho, que le disparó con un arma de fuego por un “conflicto personal”.

Policía y Fiscalía trabajan en el caso, en el que todavía no hay detenidos.

Montevideo Portal

