Policiales

Camioneta se incrustó en un edificio de Punta del Este: hay cuatro heridos, dos graves

Montevideo Portal

Cuatro jóvenes resultaron heridos —dos de ellos en estado grave— luego de que la camioneta en la que circulaban volcara y terminara incrustada en el Edificio Calypso de Punta del Este en la madrugada de este domingo.

El siniestro ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana en rambla General Artigas y calle Obenque, a la altura del Monumento “El Rapto de Europa”. Según la información primaria, el conductor, de 18 años, perdió el control del vehículo, subió a la vereda y avanzó hacia la rampa del edificio.

Dentro de la camioneta GAC Gonow viajaban cuatro jóvenes: tres mayores de edad y un menor. Las dos mujeres, de 20 años, se encuentran internadas en estado grave; mientras que los hombres, de 18 y 16 años, presentan lesiones, pero están estables.

Según informó el medio local Cadena del Mar, Bomberos que debió cortar parte del techo y doblarlo para poder sacar a los ocupantes atrapados. “Fue una de las intervenciones más importantes del año en Maldonado”, evaluaron fuentes de Bomberos, de acuerdo con lo consignado por el citado medio.

En el lugar trabajaron efectivos de la Seccional 10ª, Bomberos del destacamento de Maldonado, personal de Policía Científica y varias unidades de emergencia móvil, que trasladaron a los jóvenes a distintos centros asistenciales.

Montevideo Portal