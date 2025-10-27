Policiales

Un mes de investigación: qué se sabe de la rapiña de Salto por la que edil fue imputado

El jefe de Policía de Salto, Fabián Severo, brindó más detalles sobre la investigación de la rapiña que lograron sortear en una fiesta en Salto, por la que el edil del Frente Amplio Álvaro Godoy fue imputado y será expulsado del sector político.

En rueda de prensa, el jerarca policial indicó que la investigación surgió hace un mes atrás, cuando un efectivo logró determinar que los seis condenados planificaban una rapiña conta el empresario salteño que organizaba la fiesta.

Una vez que la Policía dio cuentas del asunto, presentó la causa ante la Fiscalía General de la Nación, que “impartió directivas y en forma inmediata”. Para ello, se desplegó “un número importante” de personal del Ministerio del Interior para detener a los posibles autores.

Las detenciones se dieron el pasado sábado 25 de octubre, cuando la Policía realizó allanamientos en los que incautó una moto robada y armas, que concluyeron con seis imputaciones —cuatro personas mayores de edad y dos menores— por parte de la Justicia.

Según el jefe de la Jefatura de Policía de Salto, la investigación determinó que “el móvil era una rapiña”, que iba a desarrollarse “dentro de un contexto muy vulnerable”, ya que la fiesta había convocado a “un número importante de personas, la mayoría jóvenes”.

Dos de los imputados viajaron desde Montevideo, por lo que también participaron en el operativo las Jefaturas de la capital y de Paysandú, así como la dirección general de Información e Inteligencia de la Policía.

Severo sostuvo que algunas de las personas que viajaron desde Montevideo a Salto fueron identificadas “desde un primer momento”, pero otros cómplices supusieron “un trabajo más complicado”. Dos de los imputados fueron detenidos cuando se bajaron de un ómnibus en Salto. Uno de ellos era familiar de los planificadores del crimen y el otro un amigo; ambos eran menores.

Sobre Godoy, el jefe de la Policía de Salto afirmó que él estaba dentro del grupo de personas que idearon la rapiña, que pretendían realizar en el marco de una fiesta de Halloween, en la que iba a haber una “barra importante”.

La planificación de la rapiña implicaba el uso de un arma, por lo que la Policía también analizó la posibilidad de un homicidio.

Una de las personas imputadas trabajó en el local bailable que iba a hacer asaltado. La rapiña iba a realizarse un mes antes, cuando un artista argentino iba a presentarse en ese boliche. Sin embargo, no lo llevaron a cabo, precisó Severo.