Un joven de 19 años falleció tras recibir ocho disparos en La Cruz de Carrasco

Un joven de 19 años murió el lunes tras haber sido disparado ocho veces en el barrio La Cruz de Carrasco, según confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
El caso, reportado inicialmente por Telenoche (Canal 4), ocurrió el pasado domingo. La víctima recibió múltiples disparos y fue trasladada al Hospital Pasteur.
La mujer que lo transportó declaró haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego afuera de su comercio, ubicado en Luis A. Pereira y Oncativo.
Al salir, se encontró con el joven herido y lo trasladó al centro médico. Fue operado en la madrugada, antes de ser internado en CTI; falleció más tarde.
