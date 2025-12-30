Policiales

Un hombre murió este martes luego de que su casa se incendiaria en Montevideo

Montevideo Portal

Un hombre murió en la tarde de este martes tras el incendio de una vivienda ubicada en el departamento de Montevideo.

Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, el siniestro ocurrió sobre las 17:21 horas en una finca ubicada en la intercesión de las calles Los Cipreses esquina Camino Tomkinson. Al lugar llegó personal del destacamento Ciudad del Plata, que constató un incendio en una vivienda de aproximadamente 60 metros cuadrados, de “construcción tradicional y con techo liviano”.

Los efectivos de Bomberos realizaron de inmediato tareas de extinción y, una vez controlado el fuego, procedieron al enfriamiento e inspección del inmueble. Durante inspeccionaban la casa, los bomberos encontraron en el interior a un hombre que aparentemente no presentaba signos vitales, por lo que se solicitó asistencia médica.

Un médico del SAME se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del hombre.

Además, un vecino que había acudido en apoyo durante el incendio resultó con un principio de intoxicación por inhalación de humo y fue trasladado por particulares a un centro asistencial para recibir atención médica.

Este hecho se dio a la misma hora en el que ocurrió un incendio en Las Piedras, Canelones. El suceso se dio en las calles Pando y República Argentina. Tras controlar el fuego, los efectivos de Bomberos ingresaron a la casa y encontraron en el interior de la vivienda a una mujer que fue extraída al exterior “a los efectos de brindarle asistencia médica”. Sin embargo, “no presentaba signos vitales”.

Montevideo Portal