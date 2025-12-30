Policiales

Se incendió casa en Las Piedras; bomberos quisieron asistir a mujer, pero estaba muerta

Montevideo Portal

Una mujer falleció a raíz de un incendio en la ciudad de Las Piedras, según informó la Dirección Nacional de Bomberos Este martes, 30 de diciembre.

El hecho ocurrió esta tarde, sobre las 17:20, en las calles Pando y República Argentina de dicha localidad canaria. Cuando la primera dotación de efectivos llegó al lugar, constataron un incendio “en desarrollo”, por lo que procedieron “de inmediato a las tareas de extinción”.

“Una vez controlado el foco ígneo, se realizaron tareas de enfriamiento e inspección del inmueble”, señala el comunicado difundido por dicha división del Ministerio del Interior.

Así, mientras actuaban, localizaron en el interior de la vivienda a una mujer mayor de edad, que fue extraída al exterior “a los efectos de brindarle asistencia médica”. Sin embargo, “no presentaba signos vitales”.

“El incendio se desarrolló en una vivienda ubicada al fondo de un predio donde existen dos fincas. La construcción afectada es de material, con techo de zinc y cielorraso de paja, lo que favoreció la propagación del fuego”, finaliza el comunicado de Bomberos.

Inumet señala en su sitio web que valores altos del Fire Weather Index (FWI, el método de valoración de riesgo de incendios utilizado por el organismo) indican condiciones meteorológicas más “favorables” para desencadenar un incendio forestal. “Al ser un índice adaptable a distintas condiciones climáticas, según la región de aplicación, requiere calibración de los distintos niveles de peligro de incendio”, agrega.

De acuerdo con este mapa, todo el departamento de Canelones está bajo riesgo de incendio “muy alto”.

Bomberos realizó, algunos años atrás, una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de un incendio.

Estos son los pasos a seguir:

1. Verificar qué se está quemando.

2. Llamar inmediatamente al sistema de emergencias 911 y brindar la dirección exacta del fuego, número de teléfono y lo que está ocurriendo.

3. Avisar a todas las personas que evacúen.

4. Cortar el suministro de energía eléctrica.

5. En el caso de que el fuego sea pequeño y pueda controlarse, intentar apagarlo.

6. Si la persona intenta apagarlo, debe colocarse entre el fuego y la vía de escape.

7. No utilizar agua en combustibles, en líquidos como aceite o nafta, ni en combustibles eléctricos.

8. Si no puede apagar el fuego, debe abandonarse la zona inmediatamente.

9. Si hay humo, la persona debe avanzar agachada contra la pared.

En el caso de tener una emergencia, Bomberos recuerda que se puede llamar al 911 o reportarlo por la aplicación 911.

Asimismo, desde el pasado 1º de noviembre quedó prohibida la realización de quemas y fuegos al aire libre en todo el país. La medida es parte del operativo anual, el cual tiene como objetivo la prevención de incendios forestales, ya que el riesgo aumenta significativamente durante la temporada de verano debido a las altas temperaturas y las condiciones climáticas.

Este mismo martes, también OSE anunció que activó un paquete de “medidas preventivas” ante el “actual escenario hídrico”, además de emitir una serie de recomendaciones a la población.

