Un alivio: fue localizada sana y salva la joven que había desaparecido en Punta del Este

Esta mañana, la Jefatura de Policía de Maldonado informó que “fue ubicada en buen estado de salud”, la mujer de 30 años que había sido denunciada como ausente en Punta del Este.
Identificada como E. Y. S. C., de 30 años, había sido vista por última vez durante la madrugada del 31 de enero en el balneario esteño.
Tras la denuncia de sus allegados, se inició una búsqueda que tuvo en las últimas horas un desenlace venturoso con la localización de la mujer.
El reporte no ofrece detalles acerca de las circunstancias de la aparición.
