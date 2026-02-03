Policiales

Punta de Este: piden ayuda para localizar a mujer desaparecida desde el 31 de enero

La Jefatura de Policía de Maldonado solicita colaboración ciudadana para localizar a Evelyn Yohanna Sastre Correa, de 30 años, quien falta de su hogar desde el pasado 31 de enero.

La mujer fue vista por última vez esa madrugada en Punta del Este.

En el momento de su desaparición, vestía jean blanco tipo Oxford, top blanco y cartera del mismo color.

Como señas particulares, se señala que tiene un tatuaje tribal en la espalda baja y otro en el tobillo izquierdo con la palabra “carbonero”.

Cualquier información que pueda conducir a su localización puede aportarse por la línea de emergencia 911, el número 2030 4638 del Departamento de Personas Ausentes, o en cualquier sede policial.

También está disponible para ello el correo [email protected]