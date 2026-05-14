Un adolescente fue condenado por homicidio de una mujer en Flor de Maroñas

Montevideo Portal

Un adolescente de 16 años fue condenado por homicidio por un episodio ocurrido a mediados de marzo en Flor de Maroñas, en el que una mujer murió y otro joven fue herido de bala.

Según informó Fiscalía este jueves 14, el ataque “fue perpetrado desde un camión”. Desde allí se efectuaron “múltiples disparos en modalidad de ráfaga” contra una vivienda de dicho barrio capitalino.

Como consecuencia del hecho, una mujer de 42 años murió tras recibir impactos de bala, mientras que un adolescente de 16 años sufrió heridas “de gravedad” y debió ser internado, manifestó el Ministerio Público.

“El relevamiento fílmico permitió reconstruir el recorrido del vehículo a través de cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y registros particulares. Posteriormente, el automóvil utilizado fue hallado incendiado, y las pericias balísticas determinaron coincidencias entre las vainas recuperadas en la escena y las encontradas en el rodado incautado”, informó Fiscalía.

De tal forma, según surge de la sentencia, distintos testigos reservados “ubicaron al adolescente condenado como acompañante en el vehículo utilizado durante el ataque”, al tiempo que señalaron que descendió de él “poco después de los disparos”. En la instancia judicial, el adolescente admitió haber participado del ataque y “declaró que había aceptado dinero para efectuar disparos contra una vivienda del barrio”.

Finalmente, se responsabilizó al adolescente como autor de tres infracciones, dos “gravísimas” tipificadas como “un delito complejo de homicidio especialmente agravado por haberse cometido con premeditación y en presencia de menores de edad” y “muy especialmente agravado por cometerse por precio o promesa remuneratoria en concurso con otro homicidio con iguales agravantes, en grado de tentativa y en reiteración real con una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito de asociación para delinquir”.

Se le impuso como medida socioeducativa privativa de libertad su internación en dependencias del Inisa por seis años y ocho meses.

Fuentes de Fiscalía indicaron a Montevideo Portal que, de acuerdo con la sentencia, el adolescente herido se encuentra internado en un centro asistencial “en situación estable”.