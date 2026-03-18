Una mujer murió y un adolescente fue herido en ataque cerca de donde una bebé fue baleada

Montevideo Portal
Una mujer de 42 años murió y un adolescente de 16 resultó herido producto de un ataque a balazos ocurrido este miércoles 18 de marzo en Flor de Maroñas, Montevideo.
El hecho ocurrió en las calles Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, tan solo a cuatro cuadras de donde una bebé fue herida de bala en la noche del pasado lunes.
A su vez, a pocos metros de allí es la casa de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre.
El menor de edad recibió heridas de bala en la pierna y el abdomen, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo. La mujer murió como consecuencia de los disparos.
Según la información policial, una moto pasó y efectuó varios disparos contra la vivienda donde estaba el adolescente. La mujer vivía en una residencia al fondo de esa casa.
La Policía investiga si este ataque y el ocurrido en la noche del pasado lunes están vinculados.
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