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Policiales

Tristísimo

Una mujer murió y un adolescente fue herido en ataque cerca de donde una bebé fue baleada

La Policía investiga si ambos hechos están vinculados. El menor, de 16 años, está estable tras recibir balazos en la pierna y el abdomen.

18.03.2026 19:16

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2026-03-18T19:16:00-03:00
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Montevideo Portal

Una mujer de 42 años murió y un adolescente de 16 resultó herido producto de un ataque a balazos ocurrido este miércoles 18 de marzo en Flor de Maroñas, Montevideo.

El hecho ocurrió en las calles Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, tan solo a cuatro cuadras de donde una bebé fue herida de bala en la noche del pasado lunes.

A su vez, a pocos metros de allí es la casa de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre.

El menor de edad recibió heridas de bala en la pierna y el abdomen, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo. La mujer murió como consecuencia de los disparos.

Según la información policial, una moto pasó y efectuó varios disparos contra la vivienda donde estaba el adolescente. La mujer vivía en una residencia al fondo de esa casa.

La Policía investiga si este ataque y el ocurrido en la noche del pasado lunes están vinculados.

Montevideo Portal

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