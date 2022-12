Umpiérrez: boliche Alma “no abre porque no solicitaron ni tienen habilitación comercial”

Judiciales

El conflicto entre el boliche Alma de La Pedrera y la Intendencia de Rocha tuvo su nuevo capítulo este viernes, dado que tuvieron una nueva audiencia judicial con el objetivo de definir si abriría o no las puertas del local bailable el 31 de diciembre. Tras esa instancia, el abogado de la empresa manifestó que “lamentablemente no salió humo blanco”, y que los organizadores del baile resolvieron no abrir los primeros días bajo el argumento de que “no están dadas las garantías”.

A raíz de esto, el intendente rochense, Alejo Umpiérrez, publicó un hilo de Twitter en el que dijo que “Alma no abre no porque ‘no estén dadas las garantías’”, sino que “no abren porque no pueden, porque no solicitaron —ni tienen, por lo tanto—, habilitación comercial —ni de Bomberos— para abrir”, además de que “deben acatar un decreto de la Junta [Departamental] que dispone áreas habilitadas”.

“Tuvieron tres sentencias adversas y plantearon un nuevo lugar del megabaile —y lo difundieron— en redes una vez aceptado por el gobierno de Rocha el nuevo lugar. Cambiaron de opinión por una cuarta sentencia. Una lástima, porque allí estaba la solución para todo el diferendo”, expresó el jerarca.

Adujo que “la sentencia que los benefició” establecía que el intendente “no podía limitar actividades por su propia resolución sino por decreto de la Junta Departamental”, y dijo que “así se hizo”, por medio del decreto 10/22 del 3 de noviembre de 2022. “Dicho decreto no fue recurrido por las vías legales, por lo que es una ley en el territorio” de Rocha.

“Los megabailes son tan regulables como cualquier actividad comercial. Por ejemplo, se prohíbe cría de cerdos, crematorios, industrias, antenas celulares en área urbana o prostíbulos en ciertas áreas. ¿Por qué no deberían ser regulados los megabailes?”, manifestó.

Umpiérrez dijo que se cumplió con “una promesa electoral”, que era “sacar los megabailes de La Pedrera”, que, “junto con el desbunde del carnaval, vandalizaron un balneario que crecía a ritmo acelerado y donde hoy pululan casas a la venta”.

“Queremos megabailes y jóvenes —de hecho, van a haber bailes en múltiples lados—, pero en compatibilidad. El egoísmo de generar suculentas ganancias no puede estar por encima del interés general. Y hay, con orden, lugar para todo y para todos”, dijo el intendente.

El jefe comunal dijo que su objetivo y el de su gobierno es “dejar atrás más de una década de desbunde y vandalización de la costa, donde todo vale”.

“Si todos respetamos las normas, todos convivimos en paz. Y hay lugar para la diversión y lugar para el descanso. No es depredar. Es crecer juntos”, afirmó.

“Sentimos hace rato que lo que la cuestión no es abrir el boliche y menos ‘los jóvenes’, sino tratar de fundar una futura demanda de inexistentes daños y perjuicios. Son responsables de su imprevisión de vender entradas sin habilitación jugando a la ruleta. De ello no somos responsables”, concluyó Umpiérrez.

