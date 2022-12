Locales

Tras audiencia, Alma resolvió no abrir primeros días porque “no están dadas las garantías”

El abogado de los dueños del boliche, Renzo Gatto, explicó que no se harán responsables de que los jóvenes “confronten” con la policía.

Montevideo Portal

Los abogados defensores del boliche Alma de La Pedrera y los de la Intendencia de Rocha concurrieron al Juzgado del Chuy con motivo de una audiencia ante la jueza subrogante María Ángel Basan Ojeda para definir si abrirá o no las puertas el local bailable.

El abogado de Alma, Renzo Gatto, manifestó que “lamentablemente no salió humo blanco”, por lo que los empresarios resolvieron no abrir los primeros días bajo el argumento de que “no están dadas las garantías”, ya que el Ministerio del Interior respalda a la Intendencia de Rocha en su postura de que el boliche carece de habilitaciones para trabajar.

Los propietarios de Alma intimaron a que la comuna cumpla con el fallo del Tribunal de Apelaciones, que avala la apertura del boliche en el predio alquilado por los organizadores en las cercanías del balneario rochense. De todas maneras, la Intendencia de Rocha tiene plazo hasta fines de la semana que viene para responder esta intimación, por lo que desde Alma entienden que “no están dadas las garantías” para la apertura, ya que no contarían con el respaldo de la policía.

“Mis clientes me confirmaron que no van a abrir el 31 [de diciembre], el 1° y el 2 [de enero] hasta que no tengan la resolución de la Justicia”, explicó Gatto.

“No queremos que 5.000 o 6.000 jóvenes se confronten con la policía convocada por la Intendencia” para clausurar el boliche en caso de que los empresarios resuelvan abrir. “No vamos a asumir la responsabilidad de eso, a pesar de que no la tendríamos”, consideró el abogado de Alma.

El Observador informó el lunes que la Intendencia de Rocha solicitó al Ministerio del Interior que la respaldara en el conflicto, tras lo que la cartera decidió atender cualquier pedido de la comuna de actuar en la zona del boliche en caso de que decidiera abrir.

Por su parte, Gatto manifestó este viernes que encontraron una postura “muy dura y rígida” de la comuna departamental, y destacó que el intendente Alejo Umpiérrez, que participó de la audiencia en Chuy, desestima la habilitación del Tribunal de Apelaciones que habilita a Alma a abrir.

