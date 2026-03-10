Udelar recibió más de 22.000 nuevos alumnos este año, una suba respecto a 2025

Locales

La Universidad de la República (Udelar) recibió más de 22.000 nuevos alumnos este 2026, lo que implica más de 1.500 inscripciones respecto a 2025, según informó el rector del instituto educativo terciario, Héctor Cancela.

El ingeniero aclaró que las cifras aún son preliminares, pero mencionó que, al 9 de marzo de este año, había 21.751 matriculaciones. “Todavía falta contar algunos estudiantes”, acotó y estimó que esa cifra supera los 1.000 o 1.500 nuevos alumnos.

Esto significa que las inscripciones para este año finalizarían en torno a los 22.700 y 23.200 estudiantes. Cancela aclaró en la sesión del Consejo Directivo Central de la Udelar de este martes que los números no son definitivos. “En cuanto estén, los traeremos”, señaló.

El rector de la Udelar aseguró que se produjo un crecimiento en la cantidad de matrículas en todo el país; “en el interior particularmente, hay más de 5.000 inscriptos”, expresó Cancela al ojear los papeles en su mano.

“Hay un crecimiento muy importante. […] Es muy bueno que las y los jóvenes sigan optando por la Udelar y, sobre todo, apostando por estudiar”, valoró Cancela.

