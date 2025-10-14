Udelar “no es un operador inmobiliario”: cancelan proyecto en ex Facultad de Veterinaria

Locales

El grupo autoconvocado de vecinos de Buceo bajo el nombre Ciudadanos en Defensa del Parque y Edificios de la ex Facultad de Veterinaria celebró que la gestión de Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo (IM) y la Universidad de la República (Udelar) desestimaran el proyecto urbano de detalle Lasplaces, que consistía en la construcción de seis edificios y un parque público en el predio donde funcionaba el centro de estudios.

Desde el colectivo de vecinos dijeron a Montevideo Portal que semanas atrás se reunieron con el rector de la Udelar, Héctor Cancela, quien señaló que la institución no iba a retomar el proyecto urbano de detalle Lasplaces, ya que considera que “es necesario proponer una discusión profunda y democrática sobre el destino futuro del sitio”, un proceso del que entiende que “la sociedad civil debe ser parte”.

En esa reunión, las autoridades de la Udelar manifestaron que el predio de la ex Facultad de Veterinaria “reúne valores sociales y culturales, no solo económicos”. Según el colectivo, desde la institución les manifestaron que “no es un operador inmobiliario”, por lo que “su cometido es atender a esas otras dimensiones”.

Ciudadanos en defensa del parque y edificios de la ex Facultad de Veterinaria recordaron que el predio en cuestión es “un pulmón verde excepcional”. En ese sentido, el grupo insistió en que las decisiones que se tomen con respecto a los terrenos son “de escala urbana”.

El grupo de vecinos también se reunió con las directoras de Planificación y Desarrollo Urbano de la IM, María José Iglesias y Patricia Roland, quienes adelantaron que la administración actual “no tiene interés en promover el proyecto sobre el que tienen varios reparos tanto de orden técnico como de procedimiento”.

En tanto, desde la IM señalaron a Montevideo Portal que la decisión de que el proyecto “quedara en suspenso” fue de Cancela. “El proceso quedó congelado porque no saben aún qué realizarán con ese predio. En cualquier escenario, de retomarse no sería el mismo”, indicaron desde la comuna.

“Estas definiciones de los principales decisores, que por supuesto consideramos positivas, nos confirman el papel esencial de la sociedad civil en la defensa del patrimonio público. Nos animan, además, a seguir trabajando en las siguientes fases de la discusión sobre el destino del parque y su complejo edilicio”, expresó el colectivo de vecinos.

Ramiro Rodríguez, vocero del grupo, dijo en julio de este año a Montevideo Portal que desde que se movilizaron, en agosto de 2024, se plantearon “problematizar el tema en el entendido de que no es posible pensar en que un espacio verde público pueda convertirse en mercancía”.

Desde el colectivo insistieron en que “la ciudad no puede generar desarrollos o crecimientos como secuela de las definiciones financieras, en este caso, de la Udelar”. En ese sentido, Rodríguez recordó que desde 1908 el predio es de “propiedad pública”. “Estamos convencidos de que hay que velar por que eso siga siendo así”, expresó en aquel entonces.

Desde agosto del pasado 2024, el grupo de vecinos pidió que la Comisión de Planeamiento de la Junta Departamental “detuviera el tratamiento para dar una discusión seria y responsable sobre el tema, algo que, claramente, no había sucedido”.

El colectivo se reunió con el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, quien entonces era rector de la Udelar, y le plantearon que el proyecto se alejaba “de los cometidos propios” de la institución, ya que, según consta en las actas del Consejo Directivo Central a las que accedió Montevideo Portal, le cedió el terreno “de forma gratuita” a la IM para concretar el proyecto inmobiliario.

El colectivo propuso entonces “pensar en proyectos mixtos que involucraran al Estado y a la cooperación internacional”. “Esto no se puede ver como un terrenito entre medianeras que cambia de dueño; el proyecto urbano planteado supone alteraciones a escala urbana”, afirmó.