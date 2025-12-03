Udelar cedió al Inddhh el terreno donde se iba a realizar proyecto inmobiliario

Locales

El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) aprobó este miércoles la cesión de una zona del Campus Luisi Janicki a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).

Se trata de la ubicación donde funcionaba la Facultad de Veterinaria y que iba a ser destinado a un proyecto inmobiliario que quedó sin efecto.

El acuerdo tendrá una duración de diez años y establece que la Inddhh destinará fondos para la remodelación de los edificios que ocupará. Allí funcionará el equipo de investigadores del área de antropología, responsable de las excavaciones vinculadas a la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas entre 1968 y 1985. Además, está previsto instalar en ese espacio el repositorio de los archivos que anteriormente estuvieron bajo la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

La cesión se realiza en el marco de una relación de cooperación institucional entre la Udelar y la Inddhh, que se formalizó en un convenio marco firmado el 26 de abril de 2013.

El proyecto que se iba a llevar adelante en ese terreno, buscaba la creación de seis edificios y un parque público, pero fue cancelado tras un pedido de un grupo autoconvocado de vecinos de Buceo bajo el nombre Ciudadanos en Defensa del Parque y Edificios de la ex Facultad de Veterinaria.

