Udelar aprobó obras de ampliación al edificio de Facultad de Química: así se verá

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) aprobó por unanimidad el proyecto que implica la refuncionalización y ampliación de las instalaciones existentes en todos los edificios de la sede de la Facultad de Química.

El decano, Álvaro Mombrú, sostuvo que esta iniciativa es “un largo anhelo” para la institución. En la sesión del CDC del pasado martes 2, el jerarca recordó que esta propuesta fue votada por el Consejo de la Facultad de Química en julio —que apoyó esta iniciativa en forma unánime—, frente a otra propuesta de mudanza al predio de la Udelar en Malvín Norte.

Así, Mombrú argumentó que esta opción de refuncionalización y ampliación del edificio con sede en el barrio Goes es “más económica”.

Al respecto, se estima que el proyecto costaría unos US$ 38 millones y, según indicaron desde la Udelar a Montevideo Portal, ese dinero “sale de los fondos previstos para la Udelar para obras”. “No dependen de los fondos incrementales” por el presupuesto, señalaron.

Las obras, que iniciarían en 2027, sumarán 5.000 metros cuadrados distribuidos en un piso nuevo en el edificio central y dos en el anexo. Tendrán una duración de ocho años, pero se estima que en los próximos dos a tres años ya se podrían empezar a utilizar las nuevas instalaciones.

Mombrú justificó la necesidad de ampliar las instalaciones de la Facultad de Química al afirmar que los cupos de alumnos, docentes y funcionarios técnicos, administrativos y de servicio “se han multiplicado”, de acuerdo con un comunicado difundido por la casa de estudios terciarios. “La Facultad de Química ha acompañado siempre a todas las iniciativas de construcción, siempre estuvo del lado de la Universidad y de un mejor funcionamiento de la Udelar”, subrayó el decano durante dicha sesión.

Por su parte, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, acompañó la propuesta al expresar que “es algo bueno” para la universidad. Las obras permitirán el desarrollo de un campus en conjunto con Facultad de Medicina, lo que permitirá “reforzar la presencia de la universidad en un barrio muy simbólico”, sostuvo.

“Estamos planteando la generalización de la educación superior como una meta de la sociedad, la posibilidad del acceso a la educación universitaria. Y los edificios tienen que reflejar eso también, esa ambición de un Uruguay que quiere dar ese espacio y que de alguna forma lo priorice. Apuntamos a eso y por eso seguimos peleando por el 6+1”, concluyó Cancela, en referencia al histórico planteo educativo en función del producto bruto interno.

