UTU a la que iba el adolescente asesinado había presentado denuncia por violencia en 2025

La muerte de Jonathan, un adolescente de 15 años que apareció sin vida en una cuenta de la zona de Flor de Maroñas, es intensamente investigada por el departamento de Homicidios de la Policía, en conjunto con la Fiscalía, que tienen a su padre como principal sospechoso.

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, informó que la UTU a la que asistía Jonathan había hecho una denuncia por “situaciones de violencia” el año pasado.

En rueda de prensa consignada por Telemundo, el jerarca reconoció que el adolescente asesinado tenía un nivel de concurrencia salteada y que el centro de estudios seguía su situación de cerca.

“Lo primero, mucha tristeza y hasta bronca de que le pase esto a un gurí de 15 años. Lo segundo, hoy estuvimos de mañana temprano acompañando a esa comunidad, a esos docentes, porque esto va a implicar un trabajo con los adultos de la institución, con los estudiantes y con las familias. Cualquiera de estos episodios en una institución educativa causa que emerja todo lo que hay sobre este tema, en un contexto que está complejo”, expresó Caggiani.

El presidente del Codicen sostuvo que aún “no es momento de generar evaluaciones” sobre lo que la ANEP podría “haber hecho mejor” sobre esta situación.

“Sí está claro que había denuncias de la institución educativa del año pasado y sí estaba muy claro que era una situación que la institución educativa venía siguiendo, con un desenlace que es el que nadie quería”, expresó. Caggiani dijo que las denuncias fueron “presentadas donde se deben presentar” y que “tuvo una resolución que no fue la que esperaba el sistema educativo”.

El jerarca dijo que el rol de la ANEP es el de “acompañar, ver cómo se recompone esa comunidad y después evaluar qué se puede mejorar de la protección de las infancias y adolescencias, en el sentido de lo que puede hacer el sistema educativo”. “También hay otra matriz de política pública y comunitaria que tiene que activarse en esa situación”, expresó.

El sábado, la Justicia imputó al padre de Jonathan por homicidio agravado y violencia doméstica. La punta de la madeja respecto a su detención fue que las autoridades supieron que, la noche en la que el menor murió, había sido retado por sus padres y golpeado. De acuerdo con la secuencia, luego de eso lo mandarlo “en penitencia”. Horas después, Jonathan se habría quedado jugando con su computadora y después se fue de la vivienda, lo que hizo que el padre saliera a buscarlo.

La investigación de la Fiscalía ahondará para saber si el padre de la víctima contó con la complicidad de la madre o de otros familiares.

La investigación de la Fiscalía ahondará para saber si el padre de la víctima contó con la complicidad de la madre o de otros familiares. Vecinos de la zona aseguran que la mujer estaba al tanto de lo que pasaba y que nunca detuvo las golpizas propinadas a Jonathan por parte de su padre.

Esto último fue clave en el correr de las últimas horas, dado que testigos aseguraron que Jonathan solía ser golpeado por su padre y que, incluso, que se sentían los gritos de auxilio por parte del menor.

Con respecto a los golpes, la Policía estima que se los daban con palos, puñetazos y cachetadas.