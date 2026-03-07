Justicia imputó por homicidio al padre del adolescente hallado sin vida en una cuneta

Judiciales

Montevideo Portal

En el marco de la investigación por el fallecimiento de un adolescente de 15 años, que fue encontrado sin vida en una cuneta del barrio Flor de Maroñas (Montevideo), la Justicia imputó al padre del menor.

La víctima fue hallada este viernes, lo que motivó a que el padre sea arrestado como presunto autor. las indagatorias pasaran a la órbita de Homicidios, de la Policía. Entre los elementos que motivaron la detención, se encuentra que el padre discutió con su hijo y lo puso en penitencia mirando a la pared.

La madre del adolescente declaró que, luego de esto, los adultos se fueron a dormir y el menor se quedó jugando videojuegos. Alrededor de las 3:00 horas, se dio cuenta de que su hijo ya no estaba en la vivienda.

Según relató a Telenoche la abuela del menor, la víctima era maltratada por su padre y en la noche del jueves “le pegó con un palo”.

Ante esto, el hombre fue imputado por homicidio agravado y violencia doméstica, por lo que deberá cumplir con 180 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.

Montevideo Portal