UTE y Florida cierran acuerdos con extranjeros para proyectos con basura y paneles solares

UTE y la Intendencia de Florida coordinan para llevar adelante dos proyectos de inversión privada extranjera en ese departamento. El primero consiste en la elaboración de una planta de residuos, y el segundo en la generación de energía a partir de paneles solares fotovoltaicos.

La primera de las propuestas involucra capital proveniente de Alemania y está “casi, casi cerrada”, según dijo en conferencia de prensa Roberto Bentancor, vicepresidente del organismo. Se trata de una planta de termovalorización de residuos, es decir, se prevé generar energía a partir de la combustión de basura del departamento, según indicaron fuentes de la empresa estatal a Montevideo Portal.

“Ese proyecto está muy avanzado en lo que tiene que ver con UTE”, señalaron.

Por otro lado, el segundo proyecto surgió de la visita oficial de la delegación uruguaya a China realizada a principios de febrero. “Hay muchísimo interés de inversores de allá”, indicaron desde el ente, y añadieron que “se está dando un ida y vuelta” con los técnicos del organismo “para ver las condiciones y el cómo” llevarlo a cabo.

Bentancor expresó en la conferencia que UTE analizará ambos casos “por separado” para el departamento, y aseguró que “hay uno que está más avanzado que otro”, en referencia al de capital alemán.

