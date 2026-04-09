UTE detalló cómo hará las reparaciones tras el ciclón “más importante de los últimos años”

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Con más de 1.500 personas y unas 60 cuadrillas desplegadas en toda la zona afectada, UTE trabaja a contrarreloj para restablecer el suministro eléctrico en la franja costera del país, golpeada en la madrugada del martes 7 al miércoles 8 de abril por un ciclón extratropical que la empresa estatal calificó como “el más importante de los últimos años”.

La empresa explicó que la recuperación del servicio en este tipo de emergencias sigue un protocolo de cuatro etapas. La primera consiste en el retiro de líneas caídas, con el objetivo de eliminar situaciones de riesgo para la población antes de avanzar con cualquier otra tarea.

La segunda etapa prioriza las redes de media tensión, ya que sin ellas habilitadas no es posible restablecer el servicio en las redes de baja tensión. La tercera etapa implica maniobras en la red de media tensión para desconectar los tramos con daños y permitir la reposición en los tramos que no los tienen; esta fase, que se desarrolla principalmente durante la primera jornada de trabajo, permite recuperar alrededor del 70% de los servicios afectados.

Finalmente, la cuarta etapa —la más extensa— es la reconstrucción de redes, que requiere la asignación de cuadrillas a los distintos frentes de trabajo, previa consignación y aseguramiento de las instalaciones para garantizar la seguridad del personal.

Para esta fase, UTE coordina con los Cecoed (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales) locales para confirmar que los árboles caídos sobre líneas e instalaciones hayan sido removidos antes de que las brigadas ingresen a trabajar. Dado que la emergencia se concentra en el sureste del país —y que el resto del territorio no registra afectaciones—, la empresa está trasladando cuadrillas y brigadas técnicas desde otros regionales para reforzar la atención.

Además, la empresa estatal ya cuenta con el aval del Sinae para aplicar el procedimiento de contratación de empresas ante acontecimientos graves e imprevistos, lo que permitirá sumar más recursos humanos y técnicos al operativo. La empresa advirtió que la normalización total del servicio llevará varios días y dependerá también de la evolución de las condiciones climáticas en las próximas horas.

Al inicio de la jornada del miércoles, los servicios sin suministro ascendían a 114.000. Durante la madrugada, un episodio adicional de desanexiones en la red de alta tensión dejó sin luz a otros 120.000 usuarios, aunque estos fueron reconectados en cuestión de minutos. A las 13:00 del miércoles 8 de abril, la cifra de servicios aún sin electricidad se ubicaba en 41.800, aunque UTE aclaró que todavía quedaban evaluaciones por realizar en las zonas más afectadas.

UTE pidió a la ciudadanía extremar los cuidados ante la presencia de cables caídos en la vía pública y reportarlos a través de los canales habilitados: WhatsApp al 098 193 000, SMS al 1930 con la palabra LUZ seguida del número de cuenta, la app oficial de UTE, el sitio web de la empresa o llamando al 0800 1930 o *1930 desde el celular.

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