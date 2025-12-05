Economía

UTE Premia: presidenta del ente habló de quiénes son beneficiarios y cuánto cuesta el plan

Montevideo Portal

El directorio de UTE aprobó esta semana el plan UTE Premia, una bonificación que la empresa pública otorga en la factura de energía que sus clientes pagan en diciembre.

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, detalló que, de los 700.000 clientes beneficiarios, unos 400.000 son familias.

También informó que el plan implica para UTE un costo de entre US$ 8 millones y US$ 9 millones. “Es un importe importante, pero entendemos que la ciudadanía se lo merece. Es importante focalizar a quienes quizás tengan menos ingresos o una potencia contratada menor”, señaló en declaraciones a la secretaría de Comunicación de Presidencia de la República.

“Va a implicar a las familias y a las pymes una bonificación en su factura compensando de alguna manera su hábito de buen pagador en el último año”, dijo la jerarca.

“Los descuentos van a variar según si la tarifa es residencial o general, pero lo importante a destacar es que logramos llegar a un beneficio de manera más focalizada” en determinados clientes residenciales, añadió.

Según un comunicado de Presidencia de la República, los clientes deberán haber realizado todos los pagos al día desde octubre 2024 hasta setiembre 2025 y no tener facturas vencidas pendientes de pago al 30 de setiembre de 2025.

La bonificación será del 100% del cargo fijo y el 100% del cargo por potencia contratada para aquellos que contrataron la Tarifa Residencial Triple y Doble Horario, Tarifa Residencial Simple, Tarifa General Simple y Tarifa Hora Estacional, con una potencia contratada menor o igual a 4,6 kW.

Aquellos que hayan contratado estas tarifas, pero con una potencia mayor a 4,6 kW, recibirán una bonificación del 100% del cargo fijo.

Los clientes con Tarifa de Consumo Básico Residencial accederán a una bonificación del 75% sobre el cargo mensual, mientras que aquellos que contratan la Tarifa Medianos Consumidores recibirán una bonificación del 75% del cargo fijo.

Montevideo Portal